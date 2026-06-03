Clausuran quinta en Coahuila tras descarga eléctrica a niña de 10 años

La quinta donde una niña de 10 años sufrió una descarga eléctrica la noche del martes fue clausurada de manera temporal por personal de Protección Civil, mientras se determina si las instalaciones eléctricas del lugar cumplían con las medidas de seguridad necesarias.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que el establecimiento, ubicado en la colonia 288 sobre la calle 21 de Mayo, permanecerá suspendido y con sellos de clausura hasta que el propietario presente un peritaje eléctrico que garantice que las instalaciones se encuentran en condiciones seguras.

Explicó que el dueño cuenta con un plazo de una semana para entregar el dictamen técnico; de lo contrario, podría hacerse acreedor a una sanción económica, cuyo monto dependerá de los resultados de la investigación y del cumplimiento de los requerimientos establecidos por la autoridad.

La niña sufrió una descarga eléctrica al tocar una luminaria en la quinta.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor había salido de la alberca y se dirigió a una jardinera donde había luminarias instaladas. Presuntamente, al sentarse o tocar una de las estructuras metálicas, recibió la descarga eléctrica.

"Vamos a revisar cómo llegó la menor a esa área, si tenía acceso libre y también las condiciones de la instalación eléctrica, para determinar si existía algún aditamento o modificación que no formara parte de la infraestructura original del sitio", señaló el funcionario.

Protección Civil investiga las condiciones de seguridad del establecimiento.

Alvarado indicó que, además de verificar las condiciones del inmueble, Protección Civil busca establecer contacto con la familia para conocer el estado de salud de la niña y dar seguimiento al caso.

Mientras tanto, la quinta permanecerá cerrada al público. Advirtió que, en caso de que los sellos sean retirados o el establecimiento continúe operando sin autorización, el propietario podría enfrentar multas económicas adicionales.