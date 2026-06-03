Inmortaliza corrido tragedia de trailero de la 57

CASTAÑOS, COAH.- La tragedia que cobró la vida del operador de tráiler Jorge Castillo García, no solo conmocionó a transportistas y habitantes de la Región Centro, sino que ahora también quedó plasmada en la música regional gracias a un corrido compuesto por Antonio Esquivel.

Apenas unos días después del fatal accidente ocurrido sobre la carretera federal número 57, a la altura del kilómetro 169 frente al paradero conocido como La Y Griega, comenzó a circular en redes sociales una composición dedicada al trailero que perdió la vida de forma trágica al ser aplastado por un enorme rollo de acero que transportaba en su plataforma.

"¿Qué rollo con esta vida de trailero?" hace referencia al lamentable percance registrado la mañana del pasado lunes en el municipio de Castaños, donde la pesada carga, estimada en más de 10 toneladas, se desplazó violentamente hacia la cabina del tractocamión cuando el operador intentaba ingresar al área de descanso ubicada a un costado de la carretera federal.

En la composición, Antonio Esquivel recuerda el nombre de Jorge Castillo García y describe el accidente que terminó arrebatándole la vida mientras realizaba su trabajo al volante de un tráiler Kenworth. El corrido también hace mención al dolor de la familia del operador y a la forma inesperada en que ocurrió la tragedia que impactó a miles de usuarios en redes sociales.

La historia del trailero rápidamente se volvió viral debido a las impactantes imágenes del accidente y a las complejas maniobras que realizaron cuerpos de rescate, autoridades federales y peritos para recuperar el cuerpo que quedó prensado dentro de la cabina destrozada.

Jorge Castillo García fue identificado horas después del accidente como vecino de Ixtapaluca, Estado de México. Su fallecimiento generó múltiples muestras de solidaridad entre operadores de carga de diferentes estados del país, quienes lamentaron el fatal desenlace de uno de sus compañeros de carretera.

Mientras las investigaciones sobre las causas exactas del accidente continúan, el corrido de Antonio Esquivel se ha convertido en una forma de recordar la tragedia ocurrida en la carretera 57, donde un viaje de trabajo terminó convirtiéndose en una de las escenas más impactantes registradas este año en la Región Centro de Coahuila.