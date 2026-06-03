Indignación en el Ejido Sabinas

SABINAS, COAH.- Un caso de envenenamiento de mascotas fue denunciado públicamente en redes sociales, generando consternación y rechazo en la comunidad.

Este hecho ha despertado preocupación por la seguridad de los animales domésticos y la necesidad de frenar los actos de crueldad, principalmente en lomitos.

¿Qué declaró Gloria Rodríguez?

Gloria Rodríguez Carreño expresó su dolor e indignación al señalar que es verdaderamente cobarde que existan personas capaces de envenenar perros en la comunidad rural. Sus palabras reflejaron el sentir de muchos habitantes que consideran inaceptable este tipo de agresiones.

La afectada compartió que sus perritas "Lorenza" y "La Negrita" no merecían una muerte tan cruel. "Quien le hace daño a un animal indefenso demuestra una total falta de empatía y humanidad", escribió en redes sociales, donde recibió muestras de apoyo y solidaridad por parte de vecinos y usuarios.

Reacciones de la comunidad

Rodríguez Carreño enfatizó que estos actos no deben quedar en silencio ni ser vistos como algo normal, ya que los animales merecen respeto y protección. La denuncia pública busca generar conciencia y evitar que situaciones similares se repitan en la comunidad.

Habitantes del Ejido Sabinas esperan que las autoridades atiendan el caso y refuercen las medidas de vigilancia, con el fin de garantizar la seguridad de las mascotas y sancionar a quienes resulten responsables de estos hechos que han causado indignación colectiva.