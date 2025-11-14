Laura Pérez encabeza Toma de Protesta de nuevos Secretarios del PRI en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- En las instalaciones del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se llevó a cabo la ceremonia de Toma de Protesta de los nuevos Secretarios que representarán las distintas comisiones del instituto político en esta ciudad.

El evento marcó un paso importante en el fortalecimiento de la estructura partidista a nivel local.

¿Qué ocurrió?

La Presidenta del PRI, Laura Pérez, encabezó el acto protocolario y agradeció la presencia del primer priista del municipio, Oscar Ríos Ramírez, quien acompañó a los militantes en este significativo momento.

Asimismo, destacó la participación de Francisco Tobías, representante del Presidente del Comité Directivo Estatal, quien fue el encargado de tomar protesta a los nuevos integrantes.

Durante su intervención, Laura Pérez reafirmó su compromiso de trabajar con unidad y cercanía hacia la militancia, subrayando que el PRI en San Juan de Sabinas se encuentra en una etapa de consolidación.

"Estamos construyendo un partido fuerte, con bases sólidas y con el respaldo de nuestra gente", expresó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La líder priista también reconoció el impulso que ha brindado el primer priista del Estado, Manolo Jiménez Salinas, al promover el trabajo coordinado entre los distintos niveles del partido.

"Gracias al respaldo del Gobernador, hoy el PRI está dando grandes resultados y está más cerca de las familias coahuilenses", afirmó.

Con esta renovación de comisiones, el PRI municipal busca fortalecer su presencia en la comunidad, promover la participación ciudadana y continuar con las acciones que contribuyan al desarrollo político y social del municipio.

¿Cuáles son las Consecuencias?

La toma de protesta representa un nuevo capítulo en la organización interna del partido, con miras a los retos venideros.