Coahuila celebra el Día Mundial Contra la Diabetes con actividades de salud

CONMEMORAN EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA DIABETES

En el marco del Día Mundial Contra la Diabetes, que se celebra este 14 de noviembre, la Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, llevó a cabo diversas actividades para la detección oportuna y control de esta enfermedad.

¿Qué actividades se realizaron?

En la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) se llevó a cabo una convivencia con pacientes de esta unidad, donde el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, dio un mensaje a los asistentes, donde destacó que en el gobierno de Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Salud, se brinda atención de manera integral a personas que luchan contra esta y otras enfermedades.

Dr. Carlos Jiménez Villarreal puntualizó que la Jurisdicción Sanitaria No. 3 se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional de atención integral a personas que padecen diabetes.

Los asistentes tuvieron un momento de recreación jugando lotería, un aperitivo saludable y acceso a vacunas contra el Covid e influenza. De manera paralela, en los Centros de Salud y Hospitales Generales de la Región Carbonífera se llevaron a cabo acciones para la atención y detección de la diabetes.

¿Cuál es el compromiso del gobierno estatal?

De esta manera, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud de Coahuila reafirmó su compromiso con la salud de las y los coahuilenses.