Adolfo García anuncia inversión de empresa ERAN en Coahuila

¿Qué ocurrió?

En una superficie de 10 mil metros cuadrados, se iniciará la construcción de la nave industrial perteneciente a la empresa Grupo ERAN, en un predio ubicado sobre la carretera Federal 57, en el kilómetro 123.

El terreno es propiedad del empresario Adolfo García, quien compartió que el proyecto contempla una futura expansión de 5 mil metros cuadrados adicionales.

García destacó que esta inversión representa un paso firme hacia el fortalecimiento económico del municipio. "La intención es seguir trabajando para que a San Juan de Sabinas le vaya bien", afirmó, subrayando que se aprovechará la totalidad del terreno disponible para impulsar el crecimiento industrial en la región.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El empresario adelantó que, al iniciar el año 2026, los empresarios extranjeros Shai y Dan Levitin, podrían comenzar a analizar los lineamientos para la contratación de mano de obra local.

"Yo como empresario, puedo decir que es un verdadero orgullo que más empresas se establezcan en este municipio, ya que es apostarle al crecimiento económico y, por ende, que a las familias neorrocitenses les vaya bien", expresó visiblemente entusiasmado por el impacto positivo que esta inversión traerá a la comunidad.

¿Cuál es el compromiso del empresario?

Con una trayectoria ligada a la industria carbonífera, García reafirmó su compromiso con el desarrollo regional. "Nos interesa toda la gente, que haya inversiones y que se levante la Región Carbonífera, sobre todo este Municipio que en los últimos años estuvo muy decaído", externó.

Finalmente, destacó, -con estas inversiones y los nuevos anuncios del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, yo creo que vamos Pa´ Delante", concluyó.