Múquiz destaca en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, participó en la inauguración de la Séptima Edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025, evento que se realizará del 13 al 16 de noviembre, reuniendo a representantes de todo el país en una celebración de identidad, cultura y tradición.

La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Pachuca, Hidalgo marcando el inicio de una jornada dedicada a exaltar la riqueza de los destinos turísticos más emblemáticos de México.

¿Qué ocurrió?

El corazón del encuentro fue el Pueblo Mágico de Real del Monte, donde se congregaron autoridades municipales, artesanos y promotores culturales para compartir la esencia de sus comunidades.

Gastronomía, historia, arte popular y expresiones tradicionales se entrelazaron en un ambiente de mucha tradición que permitió a los visitantes conocer la diversidad que caracteriza a cada rincón del país.

Este tianguis se ha consolidado como un espacio donde late la esencia cultural de México, uniendo corazones a través de sus tradiciones y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La participación de Múzquiz reafirma su compromiso con la promoción turística y la preservación de su legado histórico, siendo parte activa de esta plataforma nacional.

Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos del Estado de Coahuila, encabezó la delegación coahuilense, acompañada también por la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, y Fernando Juárez, representante del municipio de Candela.

Juntos, mostraron el potencial turístico de cada región del Estado de Coahuila y estrecharon lazos con otros destinos participantes.

La presencia de autoridades coahuilenses en este evento nacional refleja el impulso que se le da al turismo local como motor de desarrollo económico y cultural.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Múzquiz, con su historia minera, sus paisajes naturales y su gente hospitalaria, se posiciona como un destino que honra el título de Pueblo Mágico y que continúa conquistando corazones dentro y fuera del estado.