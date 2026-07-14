Rayos provocan incendio y daños en ambulancia en Cuatro ciénegas

La intensa tormenta eléctrica que se registró la tarde de este martes en Cuatro Ciénegas dejó diversos daños materiales, luego de que varios rayos cayeran en distintos puntos del municipio, provocando el incendio de una palma, afectaciones en una ambulancia y la caída de árboles.

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió a un costado de la iglesia ubicada en la zona centro, donde un rayo impactó una palma, la cual comenzó a incendiarse, generando la movilización de cuerpos de emergencia para controlar el fuego.

Otro de los rayos alcanzó una ambulancia, hecho que también fue captado y compartido por habitantes a través de redes sociales, donde circularon fotografías y videos de las afectaciones ocasionadas por la descarga eléctrica.

Además, las fuertes ráfagas de viento y la lluvia derribaron varios árboles en distintos sectores del municipio, lo que ocasionó obstrucciones parciales en algunas vialidades y la movilización de personal de Protección Civil y Bomberos para retirar las ramas y evitar riesgos a la población.

Las imágenes difundidas por ciudadanos rápidamente se viralizaron, mostrando la fuerza de la tormenta y los estragos ocasionados por la actividad eléctrica.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas derivadas de estos hechos; sin embargo, mantienen recorridos para evaluar los daños y atender los reportes ciudadanos.