Fiscalía de Coahuila judicializa a Arturo N por crimen en Sabinas

SABINAS, COAH.- En las próximas horas, Arturo N será judicializado ante un juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal Acusatorio y Oral por el delito de homicidio, tras la muerte de Enrique Godínez Silva, así como por homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Raúl N, quien permanece hospitalizado en un nosocomio privado.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó al respecto que, una vez ocurrido el hecho violento en la Región Carbonífera, la institución activó de inmediato los protocolos de investigación y las acciones correspondientes para esclarecer el caso y proceder conforme a la ley.

"Cuando sucede un hecho en cualquier región del estado de Coahuila, en este caso en la Región Carbonífera, inmediatamente nos ponemos a trabajar y realizamos todos los actos de investigación posibles, siendo contundentes e impecables contra quien quiera hacer daño a las familias", expresó el Fiscal General.

Fernández Montañez indicó que será el delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán, quien informe sobre el desarrollo del proceso penal y las actuaciones ministeriales que se seguirán en contra del presunto responsable.

El funcionario agregó que, además de este caso, la Fiscalía judicializará en las próximas horas a otra persona relacionada con la muerte de un habitante de la Villa de Esperanzas, derivada de hechos ocurridos el pasado domingo.

Asimismo, señaló que también se procederá legalmente en otro caso correspondiente a la muerte de otra persona en hecho violento, registrado el pasado lunes en la Villa de Esperanzas (Mpio. de Múzquiz), lo anterior como parte del seguimiento que la Fiscalía brinda a los delitos de alto impacto ocurridos recientemente en la Región Carbonífera.