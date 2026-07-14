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Coahuila

Pasta de Conchos: Confirman identificación de Gilberto Ríos, 29 mineros ya reconocidos

El Mando Unificado de Pasta de Conchos reafirma su compromiso de mantener informada a la población sobre los avances en la identificación y recuperación de los mineros.

Por Teresa Muñoz - 14 julio, 2026 - 05:56 p.m.
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      VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El Mando Unificado de Pasta de Conchos confirmó la identificación del minero Gilberto Ríos Salazar, lo cual ya fue comunicado a sus familiares.

      A través de un comunicado emitido este martes 14 de julio de 2026 por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se informó que con esta actualización suman 29 mineros identificados como parte de los trabajos de recuperación y reconocimiento de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos.

       

      De esta cifra, 26 mineros han sido entregados de manera digna a sus familias, quienes han recibido los restos de sus seres queridos tras concluir los procesos correspondientes.

       

      El Mando Unificado señaló que los trabajos continúan y reiteran el compromiso de mantener informada a la población sobre los avances que se registren en este proceso.

      Asimismo, destacan que, cada actualización será comunicada oportunamente conforme avancen las labores de identificación y recuperación.

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