Reactivan lluvias necesidad de drenaje pluvial en el Pape

Las precipitaciones provocaron nuevamente afectaciones en colonias aledañas a la Avenida Las Granjas por donde desemboca gran parte del agua que arrastra el Bulevar Pape.

Impacto en la comunidad

Las fuertes lluvias registradas nuevamente en la Región Centro provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos sectores de Monclova, reavivando la necesidad de concretar la tercera etapa del drenaje pluvial de la ciudad.

Uno de los puntos más afectados fue la Avenida Las Granjas, vialidad que recibe gran parte del escurrimiento proveniente del bulevar Harold R. Pape, situación que ocasiona inundaciones de lado a lado de la arteria y afecta a diversas colonias del sector norte.

Entre los sectores impactados se encuentran Fovissste, La Salle, Jardines de La Salle, Escorial, Elsa Hernández, así como áreas cercanas a las avenidas Leandro Valle y Petrolera.

Necesidad de un drenaje efectivo

La problemática volvió a poner sobre la mesa la necesidad de continuar con la tercera etapa del sistema de drenaje pluvial de Monclova, proyecto que contempla la atención de los escurrimientos generados en el bulevar Pape.

Las etapas anteriores incluyeron obras en el área conocida como “El Pantano”, en la calle Matamoros, así como en las calles De la Fuente y Guerrero, en la Zona Centro.

De acuerdo con el proyecto, la tercera etapa permitiría conectar el drenaje pluvial del bulevar Pape con la infraestructura que desemboca en el río Monclova a través de la calle Jiménez en el sector El Pueblo, lo que contribuiría a reducir los riesgos de inundación tanto para automovilistas como para habitantes de las colonias ubicadas al norte de la ciudad.

La obra es considerada una de las acciones pendientes para mejorar el manejo de aguas pluviales y disminuir las afectaciones recurrentes que se presentan durante temporadas de lluvia intensa, proyecto estimado en más de 250 millones de pesos y que para ejecutarse se deben incluir varias etapas.