Castaños organiza visorías para el selectivo de voleibol COBAC

CASTAÑOS, COAHUILA.- El municipio de Castaños fue sede de las visorías para conformar el selectivo femenil de voleibol que representará a la Región Centro en el Torneo Estatal del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), a celebrarse el próximo 23 de febrero en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el marco del aniversario de esta institución educativa.

La actividad fue organizada por el Telebachillerato Comunitario COBAC, bajo la coordinación de la Lic. Aleida Albarado Torres, quien destacó el respaldo y las facilidades otorgadas por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora para la realización del evento en las instalaciones del Centro Cívico de la colonia Independencia Sur.

Durante la jornada participaron jóvenes deportistas de distintas instituciones del COBAC de la Región Centro, quienes demostraron su talento, disciplina y habilidades técnicas en busca de un lugar dentro del selectivo que competirá en el torneo estatal.

Estas visorías forman parte de las acciones que impulsa el COBAC para fortalecer el desarrollo integral del estudiantado, fomentando la sana competencia, la perseverancia y el trabajo en equipo, además de promover el deporte como un pilar fundamental en la formación académica y personal.

Al respecto, la Presidenta Municipal Yesica Sifuentes Zamora reiteró que para su administración el impulso al deporte es una prioridad, al considerarlo una herramienta clave para la formación integral de las y los jóvenes, así como para la promoción de valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

"El deporte abre oportunidades, fortalece el carácter y aleja a nuestros jóvenes de conductas de riesgo. Por ello, desde el Gobierno Municipal seguiremos respaldando a las y los deportistas, generando espacios dignos y apoyando actividades que contribuyan a su desarrollo personal y académico", expresó la edil.