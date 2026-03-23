Eduardo Segura, querido docente de Frontera, fallece repentinamente

La mañana del domingo se tornó en tragedia para la comunidad católica y educativa, tras el fallecimiento de Eduardo Fabián Segura Ramos, docente del Conalep, músico y servidor de la iglesia, quien a sus 41 años de edad perdió la vida de manera repentina luego de cumplir, como cada semana, con su vocación de fe y servicio.

Horas antes de su partida, Eduardo Fabián hizo lo que más amaba: participar en la eucaristía. Asistió a la misa de las 9:00 de la mañana en la iglesia Cristo Rey, donde dirigió el coro con la pasión y entrega que lo caracterizaban. Más tarde, convivió con sus compañeros en un desayuno, momento en el que, de forma inesperada, sufrió un infarto fulminante frente a ellos.

Impacto en la comunidad

La noticia ha causado una profunda consternación entre quienes lo conocieron. El sacerdote de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, quien lo trató durante años, lo recordó como un hombre de fe inquebrantable, siempre dispuesto a servir.

"Era una persona activa en la comunidad, muy querida, con un talento especial en su voz. Participaba en las obras musicales del Santuario de Guadalupe, donde representaba a San Juan Diego, y ya se preparaba para el Viacrucis viviente. Era un hombre con muchos dones, que se ganó un lugar muy especial en nuestros corazones", expresó conmovido.

Legado educativo

En el ámbito educativo, Eduardo Fabián dejó una huella imborrable. Ingeniero en sistemas y docente de informática en el Conalep, durante seis años formó a generaciones de estudiantes, no solo en el aula, sino también con el ejemplo.

El director del plantel, Mario Martínez, quien acudió a despedirlo, destacó su espíritu solidario y su amor por la enseñanza.

"Siempre decía ´¿qué hay que hacer?´, siempre dispuesto a trabajar por el plantel. Era una persona entregada a sus alumnos, siempre con una sonrisa. Buscaba dejar un legado en ellos, enseñándoles más allá del programa. Incluso llevaba el sistema del plantel de forma gratuita y siempre daba ese extra", recordó.

Su partida deja un dolor profundo en su familia: su esposa Paola, sus dos pequeñas hijas —de seis años y apenas seis meses—, así como su madre, catequista, quien hoy enfrenta una pérdida devastadora.

El cuerpo de Eduardo Fabián Segura Ramos está siendo velado en Funerarias Villarreal de Frontera. La misa de cuerpo presente se celebrará a las 16:15 horas en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde familiares, amigos, alumnos y miembros de la comunidad acudirán para despedir a quien en vida fue un hombre generoso, entregado y lleno de fe.

Hoy, su ausencia pesa en las aulas, en los coros y en cada espacio donde compartió su talento y su vocación de servicio. Su legado, sin embargo, permanecerá vivo en cada alumno, en cada canción y en cada corazón que tuvo la fortuna de conocerlo.