Ignora semáforo en rojo y provoca fuerte choque en Monclova

Monclova, Coah.— Ignorar la luz roja de un semáforo bastó para desatar un fuerte accidente vial que movilizó a corporaciones de rescate la tarde del sábado en el cruce de los bulevares Benito Juárez y Tecnológico, dejando como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el peritaje preliminar, Jesús, conductor de un automóvil Dodge Attitude color gris, circulaba sobre el bulevar Benito Juárez cuando, al llegar al cruce, no respetó la señal luminosa en rojo e invadió la intersección.

En ese momento, una camioneta Chevrolet Silverado de modelo reciente avanzaba con luz verde sobre la calle Lemans, impactando violentamente el costado del sedán. El estruendo alertó a automovilistas y comerciantes cercanos, quienes de inmediato reportaron el percance al número de emergencias ante el temor de que hubiera personas prensadas.

Dentro del Dodge Attitude resultaron lesionados el conductor y su esposa, Karla, quien viajaba como acompañante. Socorristas del grupo Águilas Doradas arribaron con rapidez para brindar los primeros auxilios, determinando trasladar a la mujer a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo valoración médica, mientras que Jesús fue atendido en el lugar al no presentar heridas de gravedad.

Acciones de la autoridad

Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona y desviaron la circulación para evitar otro percance, en tanto oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Ambas unidades resultaron con severos daños, por lo que fue necesario el apoyo de una grúa para retirarlas y trasladarlas al corralón municipal. El conductor señalado como responsable fue asegurado y llevado a la Comandancia Municipal, donde deberá responder por los daños ocasionados y las lesiones derivadas de su imprudencia al volante.