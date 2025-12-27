María José, de cinco años, aguarda traslado a Galveston; familia confía en apoyo de Border Shrines Club

Monclova, Coah. – Del otro lado de la puerta de urgencias, una familia vive horas que parecen interminables. María José, de cinco años, permanece hospitalizada en espera de ser trasladada a Galveston, Texas, donde podría recibir atención médica especializada para continuar su tratamiento. Afuera, su familia se mantiene unida, atenta a noticias, documentos y mensajes que avanzan minuto a minuto.

El padre, José de Jesús, sostiene a su hija mayor mientras dialoga con personal de la fundación. La madre escucha con atención cada detalle médico y administrativo, con el rostro cansado, intentando conservar la calma en un escenario donde el tiempo parece transcurrir de otra manera. La abuela acompaña en silencio, sumando presencia cuando las palabras no alcanzan.

A las afueras del hospital, representantes del Border Shriners Club se reunieron con la familia para explicar el proceso del traslado. De acuerdo con el ingeniero Arnoldo Guajardo Salinas, presidente de la asociación, han apoyado tres traslados aéreos y alrededor de cuatro por vía terrestre, la mayoría en casos de niñas y niños pequeños. Este sería uno de los primeros gestionados en la región de Castaños.

Guajardo detalló que la organización brinda apoyo a menores desde recién nacidos hasta los 18 años, principalmente en casos de quemaduras, traumatología, ortopedia, malformaciones y lesiones severas, a través de una red de hospitales en Estados Unidos. Cuando un hospital mexicano determina la necesidad de atención especializada, se solicita una valoración en dicho país y, de ser aprobada, se activa el protocolo para el traslado.

Cuando la familia no cuenta con visa, explicó, se gestiona un permiso humanitario para que el menor y un acompañante puedan ingresar a territorio estadounidense. El hospital receptor sería, con alta probabilidad, el Shriners Children´s de Galveston, centro con amplia experiencia en atención pediátrica de alta complejidad.

Mientras la documentación avanza, la escena es de espera y fortaleza emocional. La niña no está afuera, pero su nombre se pronuncia en voz baja y constante, entre papeles, llamadas telefónicas y manos entrelazadas. La hermana mayor observa, la madre respira hondo y el padre se mantiene firme. Cada paso parece pequeño, pero todos cuentan.

Aún no hay certeza sobre la hora del vuelo ni sobre la duración del traslado. Por ahora, lo único seguro es que el proceso continúa y que la familia permanece ahí, al pie del hospital, aferrada a la posibilidad de que María José llegue pronto al lugar donde podrá recibir la atención que necesita.

La historia no concluye aquí; apenas comienza a escribirse su siguiente capítulo.