Tuilzie Ibarra investiga el caso de Mabel en Frontera

FRONTERA, Coah.- La Dirección de Protección y Control Animal de Frontera inició la investigación por la muerte de Mabel, una perrita husky que aparece siendo arrastrada en un video difundido en redes sociales, y citó a las tres personas involucradas para esclarecer los hechos.

Tuilzie Ibarra Vázquez, directora de Protección y Control Animal, informó que las partes fueron citadas para conocer directamente la versión de cada uno y determinar qué fue lo que ocurrió. Explicó que se citó a la propietaria de Mabel, al hombre que aparece en el video y que la arrastró, y a una tercera persona que presuntamente llevó el cuerpo de la perrita al domicilio del hombre.

"Los tres me están dando versiones diferentes, hay un video, pero nos dicen que el video está incompleto, por eso cité mañana a las partes involucradas para esclarecer la situación y saber con certeza qué fue lo que realmente pasó".

La funcionaria reconoció que en las imágenes se observa que Mabel es arrastrada, acción que consideró incorrecta, pero dijo que el hombre involucrado sostiene que la perrita llegó a su domicilio con dificultades para respirar y posiblemente envenenada. Según esa versión, el hombre intentó sacar al animal para que su propietaria, quien vive cerca, pudiera atenderlo, debido a que él tiene otros animales y desconocía qué le ocurría.

También afirmó que los propietarios tardaron en acudir por Mabel y que, cuando finalmente la recogieron, se encontraba en muy malas condiciones, y después un familiar de la dueña presuntamente trasladó el cuerpo y lo arrojó en el domicilio del hombre.

Ibarra Vázquez señaló que la causa de muerte por envenenamiento es una versión que se deberá esclarecer, por lo que esperará conocer los testimonios de todos los involucrados antes de determinar responsabilidades. "Nosotros siempre tratamos de escuchar a todas las partes involucradas porque a veces nos damos cuenta de que son situaciones personales las que los vecinos traen".

Señaló que Protección Animal rechaza cualquier acto de maltrato y que el hecho de escuchar al señalado no implica justificar su conducta; además, mencionó que también se revisará la responsabilidad de la propietaria, debido a que Mabel se encontraba en la vía pública. Dijo que, una vez escuchadas las partes, se determinará qué responsabilidad corresponde a cada involucrado conforme al reglamento municipal y las disposiciones estatales.