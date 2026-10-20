Instituto Ejido 8 de Enero de UAdeC crece en matrícula y actividades

FRONTERA, Coah. - A tres años de su creación, el Instituto Ejido 8 de Enero de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) cuenta con una matrícula de 75 alumnos en sus modalidades escolarizada y abierta, informó su directora, Eloísa Treviño.

La institución comenzó actividades sin estudiantes y ha incrementado gradualmente su población, con una atención personalizada y opciones para jóvenes que buscan retomar sus estudios o incorporarse a la preparatoria después de interrumpir su trayectoria académica.

Treviño explicó que uno de los principales retos al inicio fue el traslado de los alumnos, debido a que el plantel se encuentra en una zona con limitaciones de acceso para automóviles y transporte público. Sin embargo, aseguró que las familias y los estudiantes han encontrado alternativas para llegar a las instalaciones.

En cuanto al avance académico, señaló que el instituto cuenta con dos generaciones de egresados y espera incrementar el número de estudiantes que concluyan sus estudios con la tercera generación, prevista para el próximo año.

La directora destacó que una de las ventajas del plantel es la apertura de inscripciones cada tres meses, lo que permite recibir a jóvenes que no lograron ingresar a otras escuelas, dejaron pasar los periodos de registro o necesitan regularizar su situación académica.

Actualmente, el instituto cuenta con grupos de primero y tercer semestre, además de ofrecer actividades deportivas, culturales y de integración universitaria para fortalecer la convivencia entre los estudiantes.

Como parte de la formación integral, el plantel organiza entre una y tres conferencias mensuales sobre temas socioemocionales, como motivación, manejo de emociones y prevención de adicciones. También promueve actividades dirigidas a las familias, entre ellas pláticas relacionadas con la prevención del cáncer de mama.

En el ámbito deportivo, la institución contempla torneos de futbol rápido y otras dinámicas recreativas. Asimismo, impulsa la participación de los jóvenes en acciones de servicio comunitario, como colectas de juguetes, visitas a asilos y donaciones de croquetas para animales, mediante programas coordinados por tutores y docentes.