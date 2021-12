Un mes sin agua en ´la California´

CASTAÑOS., COAH.- Vecinos de la colonia California tienen más de un mes sin agua mientras que en el resto del municipio también existen fallas en el suministro del vital líquido, lo anterior informó Herendida Solís, vecina de la Zona Centro quien aseguró que mientras unas colonias tienen ya el mes sin agua, en el primer cuadro de la ciudad es intermitente la llegada del vital líquido.

Los vecinos comentaron que ya dialogaron en reiteradas ocasiones con el Gerente de SIMAS Rafael Rodríguez Moncada quien asegura no les da ninguna explicación sensata a esta problemática que se vive desde hace casi un mes.

"Nosotros entendemos que existen personas que no pagan el agua, pero no somos todos, podemos mostrarles como el recibo llega de manera puntual y ellos ni enterados se dan del problema, estamos en medio de una crisis sanitaria y no es justo que nos tengan sin agua porque incluso el pagar por pipas nos cuesta y encima tenemos que cubrir el recibo que puntual llega a los domicilios".

Los vecinos dijeron estar molestos porque en plena navidad no tuvieron agua ni para asearse, limpiar sus casas y recibir a sus familiares, pues de las llaves no sale ni una gota de agua por lo cual solicitan que se atienda esta situación de manea urgente.

"Ya estamos convocando por medio de redes sociales para manifestarnos si no nos arreglan este problema, sabemos que el Alcalde y sus funcionarios ya van de salida, pero no es justo que nos dejen batallando con el agua cuando durante toda la administración se realizaron las reparaciones y renovaciones de pozos y tuberías, sin que nosotros como ciudadanos veamos cambio en el servicio".