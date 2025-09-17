Alcalde Víctor Leija apoya a niñas de Acrodanza en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el respaldo del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, un total de 38 niñas del grupo de Acrodanza serán beneficiadas con uniformes y mejores condiciones para continuar desarrollando su talento y disciplina en esta rama deportiva.

Este logro fue posible gracias a las gestiones del Departamento de Deportes y Recreación de Cuatro Ciénegas, así como al invaluable apoyo de la Sra. Laura Wislar Rico y la Sra. Sandra Cantú Cantú, quienes con su compromiso y cercanía con la comunidad han contribuido de manera significativa al impulso del deporte y la recreación.

El presidente municipal, quien a título personal y a través de la empresa LM respaldó al grupo de Acrodanza, hizo entrega del apoyo que permitirá fortalecer sus entrenamientos y presentaciones, reafirmando así su compromiso con la juventud y el deporte.

Las 38 niñas se preparan con entusiasmo para su próxima exhibición, la cual se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el Teatro de la Ciudad de Monclova, Coahuila, evento en el que representarán con orgullo al municipio de Cuatro Ciénegas.

En su mensaje, el alcalde destacó que el deporte no solo es una actividad recreativa, sino una herramienta que fomenta la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal.

"Impulsar el deporte es invertir en el futuro de nuestra niñez y juventud, porque a través de la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo se forman mejores ciudadanos", destacó el alcalde Víctor Leija al reconocer el talento de las participantes y el esfuerzo de sus familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir apoyando a las nuevas generaciones, brindándoles herramientas para crecer en un ambiente sano, con valores y con la oportunidad de cumplir sus sueños.