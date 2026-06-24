Vinculan a proceso a pastor por homicidio en anexo

El pastor Valentín Bustos fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, derivado de los hechos ocurridos el pasado 5 de mayo en el anexo Fe, Esperanza y Amor.

La determinación fue emitida durante una audiencia celebrada a las 14:00 horas en la Sala 3 del Centro de Justicia, donde el juez consideró que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal en su contra.

Detalles confirmados

El caso se relaciona con la muerte de una persona al interior del centro de rehabilitación Fe, Esperanza y Amor, situación que originó una investigación por parte de las autoridades ministeriales. Con la vinculación a proceso, el imputado enfrentará la siguiente etapa judicial mientras continúan las indagatorias para el esclarecimiento total de los hechos.