Contactanos
Coahuila

Realizan jornada de contratación en Acuña con más de 10 vacantes laborales

El Servicio Nacional del Empleo y la empresa Enerser impulsan oportunidades de trabajo para los acuñenses; aspirantes enfrentaron largas horas de espera durante el proceso.

Por Angel Garcia - 24 junio, 2026 - 02:55 p.m.
Realizan jornada de contratación en Acuña con más de 10 vacantes laborales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Se realizó una jornada de contratación con más de 10 vacantes disponibles para la ciudadanía, en la que participó la empresa Enerser en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE).

      La coordinadora del SNE en Acuña, Carmen Márquez, señaló que continúan gestionando oportunidades laborales para los acuñenses con el objetivo de facilitar la vinculación entre buscadores de empleo y empresas.

      Placeholder

      Acciones de la autoridad

      Asimismo, hizo un llamado al sector empresarial para acercarse y trabajar de manera conjunta, luego de que se diera a conocer la incorporación de una nueva compañía al esquema de vinculación laboral.

      Durante la jornada, decenas de personas permanecieron cerca de ocho horas bajo el sol en busca de una oportunidad de empleo. Algunas no fueron seleccionadas durante el proceso y fueron citadas para regresar al día siguiente y continuar con los procedimientos de reclutamiento.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados