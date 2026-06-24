Realizan jornada de contratación en Acuña con más de 10 vacantes laborales

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Se realizó una jornada de contratación con más de 10 vacantes disponibles para la ciudadanía, en la que participó la empresa Enerser en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE).

La coordinadora del SNE en Acuña, Carmen Márquez, señaló que continúan gestionando oportunidades laborales para los acuñenses con el objetivo de facilitar la vinculación entre buscadores de empleo y empresas.

Acciones de la autoridad

Asimismo, hizo un llamado al sector empresarial para acercarse y trabajar de manera conjunta, luego de que se diera a conocer la incorporación de una nueva compañía al esquema de vinculación laboral.

Durante la jornada, decenas de personas permanecieron cerca de ocho horas bajo el sol en busca de una oportunidad de empleo. Algunas no fueron seleccionadas durante el proceso y fueron citadas para regresar al día siguiente y continuar con los procedimientos de reclutamiento.