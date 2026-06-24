Instala SAT módulo móvil en CANACINTRA Acuña para agilizar trámites fiscales

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) instaló un módulo móvil en las instalaciones de CANACINTRA Ciudad Acuña con el objetivo de agilizar los trámites más solicitados por los contribuyentes.

¿Qué servicios ofrece el módulo móvil del SAT?

La directora de CANACINTRA, Iris Arias, informó que este trabajo conjunto representa la reactivación de la colaboración con el SAT, luego de cerca de 15 años sin coordinación directa entre ambas instancias.

Durante la jornada se ofrecieron servicios como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación de e.firma, renovación de e.firma y emisión de la Constancia de Situación Fiscal.

Planes futuros de colaboración entre el SAT y CANACINTRA

Las autoridades señalaron que la intención es mantener esta colaboración de manera permanente y sumar a otras dependencias para ampliar la atención a la ciudadanía.

Asimismo, se contempla gestionar el regreso periódico de este tipo de módulos con el fin de acercar más servicios gubernamentales a los habitantes de Ciudad Acuña y la región.