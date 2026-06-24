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Coahuila

Pide obispo fe y trabajo en misa de San José Obrero

Durante la celebración de San José Obrero, el obispo Alfonso Miranda exhortó a fortalecer la cultura del trabajo y afrontar con fe las transformaciones tecnológicas.

Por Angel Garcia - 24 junio, 2026 - 03:10 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Se realizó una misa con motivo de la celebración de San José Obrero dirigida al sector empresarial, con la presencia del obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda.

      Llamado a las empresas

      Durante la ceremonia, se hizo un llamado a las empresas para abrir sus puertas y acercarse a difundir un mensaje positivo entre la población trabajadora.

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      El obispo advirtió sobre los cambios que enfrenta actualmente el mundo laboral y señaló que, con el avance de la inteligencia artificial, se repite un proceso similar al ocurrido con la llegada de las máquinas, que en su momento generaron preocupación por el posible reemplazo de mano de obra.

      Motivación y fe en tiempos de cambio

      Asimismo, exhortó a motivar a las personas a continuar trabajando y esforzándose, además de mantener la fe y la confianza frente a las transformaciones tecnológicas y económicas que impactan a la sociedad.

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