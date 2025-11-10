Víctor Leija analiza posible alianza con Movimiento Ciudadano en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, reconoció que durante su administración ha enfrentado un abandono por parte del Partido Acción Nacional (PAN), situación que lo ha llevado a analizar nuevas alternativas políticas de cara al futuro, entre ellas una posible alianza con Movimiento Ciudadano (MC).

Las declaraciones surgieron luego de que el edil acudiera al informe de gobierno del mandatario de Nuevo León, Samuel García, donde fue captado en una fotografía junto a figuras de peso nacional como Dante Delgado, dirigente nacional de MC; el coordinador Jorge Álvarez Máynez y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros.

"Personalmente nos invitó el gobernador a su informe y acudimos. Me ha gustado el desempeño que ha mostrado en su gobierno y me di la oportunidad de asistir. Fue una sorpresa que todos los personajes que salen conmigo en la foto me invitaran a platicar sobre varios temas", expresó Leija Vega.

El alcalde confirmó que durante ese encuentro recibió invitaciones para integrarse a futuros proyectos políticos, destacando que valora la apertura y el trato que ofrece Movimiento Ciudadano hacia sus militantes, en contraste con lo que vive actualmente dentro del PAN.

"Podría existir una alianza personal. No soy de los que andan picando aquí y allá, pero la oportunidad que se tuvo con el Partido Acción Nacional no se ha dado como esperábamos. Nos han dejado solos como municipio y como el único gobierno panista en el estado; no entiendo a qué juegan", afirmó.

Leija Vega subrayó que, por ahora, su prioridad sigue siendo Cuatro Ciénegas, pero no descartó evaluar nuevas rutas políticas si con ello se garantiza mayor apoyo para su municipio y mejores resultados para la ciudadanía.