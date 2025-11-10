Bomberos controlan incendio en camioneta por corto circuito en Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Una camioneta fue consumida parcialmente por el fuego la tarde del lunes en la colonia Manuel Villarreal, luego de que un aparente corto circuito provocado durante el traslado de una lavadora desencadenara el siniestro. El incidente movilizó de inmediato al Cuerpo de Bomberos, según informó su comandante, José Pichardo González.

¿Qué ocurrió?

El desperfecto eléctrico ocurrió mientras una persona manipulaba el electrodoméstico dentro del vehículo, lo que generó chispas que rápidamente iniciaron el incendio. Las llamas comenzaron a propagarse por la unidad, generando alarma entre los vecinos del sector.

Gracias a la rápida intervención de un residente que contaba con un extintor, el fuego pudo ser controlado antes de que se extendiera a otras áreas o causara daños mayores. Esta acción fue clave para evitar consecuencias más graves, destacaron las autoridades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar labores de enfriamiento y verificar que no existiera riesgo de reactivación del fuego. También inspeccionaron la zona para descartar afectaciones a viviendas cercanas o instalaciones eléctricas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El saldo fue únicamente de daños materiales en la camioneta afectada, que quedó parcialmente calcinada. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al manipular aparatos eléctricos y contar con medidas básicas de seguridad en casa.