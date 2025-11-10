Frente frío número 13 provoca descenso de temperatura en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El ingreso del Frente Frío Número 13 trajo consigo un descenso en la temperatura y vientos moderados en la Región Carbonífera, informó el director de Protección Civil Municipal, Federico Méndez Pacheco.

El fenómeno climático comenzó a manifestarse durante los últimos minutos del pasado sábado, con efectos más notorios la madrugada del domingo.

Aunque se esperaba un impacto más severo, las ráfagas de viento no superaron los 23 kilómetros por hora y se mantuvieron hasta las 4:00 de la tarde del domingo.

En cuanto a la temperatura, el descenso no fue tan marcado como se había previsto, ya que no se alcanzaron cifras de un solo dígito. "Afortunadamente, el cambio no fue tan drástico, pero seguimos atentos a cualquier variación", señaló Méndez Pacheco.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El funcionario subrayó que, pese a la moderación del fenómeno, no se baja la guardia en materia preventiva. "Estamos al pendiente de la evolución del clima para mantener informada a la población y que se tomen las precauciones necesarias, especialmente en esta temporada de otoño y con la proximidad del invierno, que se espera entre los días 22 y 23", puntualizó.

Méndez Pacheco indicó que las zonas más vulnerables ante estos cambios son la periferia de la ciudad, la Villa de San Juan y los ejidos. Aunque hasta el momento no se han reportado personas albergadas en los sectores rurales, el municipio cuenta con lo necesario para habilitar refugios temporales en caso de ser necesario.

¿Qué medidas se han tomado para la población vulnerable?

Actualmente, se dispone de cuatro albergues preparados para atender a la población más vulnerable. Entre ellos se encuentran el espacio que anteriormente ocupaba el CAIF, el Gimnasio Municipal y el salón de usos múltiples, donde se ofrecerá comida caliente y cobijas a quienes lo requieran.

Protección Civil reiteró su compromiso de actuar con prontitud ante cualquier eventualidad climática que se presente, contando para ello con las indicaciones del Presidente Municipal, Oscar Ríos Ramírez.