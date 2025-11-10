Óscar Ríos Ramírez entrega semilla de avena forrajera a productores locales

En un esfuerzo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez encabezó la entrega de 15 toneladas (375 bultos) de semilla de avena forrajera certificada variedad Cuauhtémoc, dentro de un programa que fortalecerá la economía de los productores locales y mejorará la calidad del alimento para el ganado.

Este programa, impulsado por el Gobierno del Estado y el Municipio de San Juan de Sabinas, representa un apoyo directo a 76 productores de los ocho ejidos y pequeños propietarios del municipio, quienes tendrán la oportunidad de sembrar 150 hectáreas de avena forrajera, generando una derrama económica estimada en más de 2 millones 100 mil pesos.

¿Qué ocurrió?

El alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que esta acción forma parte de la atención permanente al sector agropecuario, uno de los ejes prioritarios de su administración. "En San Juan de Sabinas estamos trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para que el campo siga siendo productivo. Este tipo de programas no solo representa una inversión, sino una forma de fortalecer la economía familiar y asegurar alimento de calidad para el ganado", señaló el edil.

La semilla de avena Cuauhtémoc, de 40 kilogramos por bulto, tiene un costo total de $840 pesos, de los cuales el Estado aporta el 25% ($210 pesos), el Municipio el 25% ($210 pesos) y el productor el 50% ($420 pesos), garantizando así un esquema equitativo y accesible de apoyo.

¿Cuál es la inversión total?

Con una inversión total de $315,000 pesos, el Gobierno del Estado y el Municipio aportan $78,750 pesos cada uno, mientras que los productores contribuyen con $157,500 pesos, reforzando el trabajo en equipo entre los tres niveles involucrados.

El alcalde reiteró que su gobierno mantiene un contacto directo con los productores rurales, brindando atención constante a sus necesidades y promoviendo acciones que impulsen el desarrollo del campo. "El campo es una fortaleza de nuestro municipio, y con el respaldo del gobernador seguimos impulsando programas que generan resultados reales", enfatizó Óscar Ríos.

Con este tipo de acciones, la administración municipal refrenda su compromiso con el desarrollo agropecuario sostenible, el fortalecimiento de la economía local y el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, asegurando que San Juan de Sabinas siga avanzando con resultados que se reflejan en cada comunidad.