Víctor Leija garantiza justicia en caso de trata de personas Cienegas

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega aseguró que en su administración no se permitirá la impunidad y se hará justicia en el caso de presunta trata de personas que involucra a menores de edad en el municipio, subrayando que se actuará con firmeza para proteger a las víctimas.

El edil dijo que las investigaciones continúan bajo estricta reserva, a fin de no entorpecer el proceso judicial que se encuentra en una etapa crítica, siendo la Fiscalía General del Estado de Coahuila la instancia encargada de determinar el alcance de los delitos.

Señaló que es un tema muy delicado que aún está en proceso de investigación, por tal motivo no puede proporcionar más detalles en este momento para no interferir en las investigaciones que siguen en curso.

El caso se originó a partir de una denuncia ciudadana que permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad, derivando en la detención de dos personas, quienes ya fueron vinculadas a proceso y enviadas al penal por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra menores de edad.

De acuerdo con la información oficial, se tienen identificadas al menos dos víctimas y dos imputados, quienes enfrentan cargos por violación equiparada, abuso sexual, corrupción de menores y trata de personas, todos en agravio de menores de 15 años.

Como parte de las medidas de protección, una niña de 5 años fue puesta bajo resguardo en un centro de asistencia social, mientras que las autoridades no descartan la existencia de más personas afectadas por este esquema.

Leija Vega hizo un llamado a la población a mantener la confianza en las autoridades y sobre todo, a denunciar cualquier situación de abuso, reiterando que ningún caso de violencia contra mujeres o menores quedará sin atención.

Finalmente, el alcalde enfatizó que se actuará con todo el peso de la ley para garantizar justicia a las víctimas y evitar que este tipo de delitos se repitan en la región.