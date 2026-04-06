INCENDIO DE CAMIÓN QUE TRANSPORTABA ARENA EN LA COLONIA BANORTE

SABINAS, COAH.- Un camión que transportaba arena, propiedad de una empresa ferretera, se incendió súbitamente al circular sobre la calle David Yutani en la colonia Banorte de la Villa de Agujita. El incidente ocurrió a un costado del panteón municipal alrededor del mediodía.

De acuerdo con la información preliminar, aunque se desconocen las causas que iniciaron el incendio en el motor, se presume que se trató de un cortocircuito que consumió rápidamente la parte delantera de la unidad y afectó también la cabina. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, ni el chofer ni el acompañante.

Acciones de la autoridad

Elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad acudieron al lugar para sofocar el incendio, mientras que policías municipales se encargaron de resguardar la zona y controlar el tráfico. La rápida respuesta de los bomberos evitó que el incendio se propagara.

La unidad quedó completamente dañada, y se estima que las pérdidas sean significativas. Las autoridades investigarán las causas exactas del incendio para determinar la responsabilidad correspondiente. El incidente causó conmoción en la comunidad, pero gracias a la pronta respuesta de los servicios de emergencia, no se registraron daños a personas.