Operativo de CONANP en Sabinas garantiza seguridad a turistas

SABINAS, COAH.- Durante el pasado fin de semana, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) desplegó un operativo especial en los principales destinos turísticos de la región carbonífera, abarcando los municipios de Sabinas, Juárez, Múzquiz y San Juan de Sabinas. José Dávila Paulín, titular de la dependencia, informó que participaron 13 guardaparques, tres voluntarios y tres colaboradores externos que se sumaron de manera solidaria a las labores de apoyo, reforzando la vigilancia y el acompañamiento a los visitantes.

La presencia de este equipo se distribuyó en sitios recreativos como El Puente, Río Múzquiz, Santa María, Las Adjuntas y la Presa Venustiano Carranza, entre otros, que figuran entre los 16 espacios más concurridos de la región. Estos lugares, identificados en un listado oficial de lugares recreativos, fueron monitoreados para garantizar seguridad, orden y cuidado ambiental en plena temporada vacacional.

De acuerdo con los registros, la afluencia fue significativa. En el marco de Semana Santa 2026 se contabilizaron 3,179 personas en uno de los puntos más visitados, mientras que en otro se alcanzó un máximo de 3,818 visitantes. En contraste, el flujo vehicular fue menor, con cifras que oscilaron entre 336 y 995 unidades, lo que refleja que muchos turistas llegaron en grupos familiares o colectivos, aumentando la densidad de personas en relación con los vehículos.

Dávila Paulín destacó que la colaboración de voluntarios y ciudadanos comprometidos fue fundamental para reforzar las tareas de vigilancia y orientación. Aunque algunos de ellos no forman parte del registro oficial de la CONANP, su participación permitió ampliar la cobertura y atender con mayor eficacia las necesidades de los turistas en sitios de alta demanda.

Acciones de la autoridad

Entre las acciones realizadas se incluyeron recorridos preventivos, monitoreo de accesos y apoyo en la organización de actividades recreativas. Los guardaparques también brindaron información sobre medidas de seguridad y cuidado ambiental, fomentando el respeto por los ecosistemas locales y la importancia de mantener limpios los espacios naturales.

Finalmente, José Dávila Paulín subrayó que este operativo refleja el compromiso institucional con la protección de las áreas naturales y con el impulso al turismo responsable en la región carbonífera. La experiencia servirá como referencia para futuros despliegues, con el propósito de fortalecer la presencia de guardaparques y consolidar la cultura de conservación en Sabinas, Múzquiz, Juárez y San Juan de Sabinas.