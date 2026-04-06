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Coahuila

Pedro Armendáriz agradece apoyo a albergue Patitas de Paz

Cada donativo recibido por el albergue es crucial para mantener su operación y ayudar a perros en situación de calle.

Por Staff / La Voz - 06 abril, 2026 - 05:28 p.m.
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      VILLA DE AGUJITA, COAH.- El encargado del albergue y centro de adopción canino Patitas de Paz, Pedro Armendáriz Zárate, agradeció las actividades que jóvenes del grupo de voluntarios "Dejando Huella" están realizando para la recolección de croquetas en favor de la institución.

      Armendáriz Zárate reconoció el activismo de los jóvenes y también de las personas que mes tras mes favorecen a la institución para poder solventar el alimento de ochenta ejemplares caninos con los que cuenta en el albergue. "Es un trabajo en equipo, y estamos agradecidos con todos los que se unen a nuestra causa", dijo.

      El entrevistado agradeció a todas las personas e instituciones que se hacen presentes con donativos de alimentos, medicamentos, material de curación, y otros insumos importantes para tener el albergue funcionando y recibir a los ejemplares callejeros en situación de calle y con enfermedades. "Cada donativo cuenta, y nos permite seguir adelante con nuestra labor", agregó.

      El albergue Patitas de Paz es un refugio para perros callejeros que han sido abandonados o maltratados, y buscan encontrar un hogar amoroso. La institución depende de la generosidad de la comunidad para seguir funcionando.

      Armendáriz Zárate invitó a la comunidad a visitar el albergue y conocer a los perros que están en adopción. "Estamos seguros de que encontraremos un hogar para cada uno de ellos, gracias al apoyo de la comunidad", concluyó.

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