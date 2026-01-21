Cuatro Ciénegas: autoridades y sector turístico se unen por el desarrollo

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico del municipio, autoridades municipales de Cuatro Ciénegas sostuvieron un encuentro de trabajo con representantes del sector turístico, a fin de establecer una coordinación estratégica para la planeación de próximas actividades enfocadas en la promoción y consolidación del turismo.

El encuentro, promovido por la Dirección de Turismo, se desarrolló como un espacio de diálogo abierto y participativo, donde se compartieron ideas, propuestas y puntos de vista orientados a impulsar acciones que permitan resaltar los atractivos naturales, culturales e históricos del municipio, así como fortalecer la oferta turística y mejorar la experiencia de quienes visitan este Pueblo Mágico.

La participación de los distintos actores que integran la cadena de valor turística entre prestadores de servicios, empresarios y promotores es fundamental para identificar áreas de oportunidad, detectar necesidades y definir líneas de trabajo conjuntas que permitan seguir posicionando a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos turísticos más importantes y atractivos del norte de México.

Estas reuniones forman parte de una estrategia de colaboración impulsada por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, cuyo objetivo es unir esfuerzos entre autoridades, sector productivo y comunidad, fomentando la organización, la planeación y el trabajo coordinado para el desarrollo de actividades que contribuyan al crecimiento económico y social del municipio.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con el sector turístico para consolidar a Cuatro Ciénegas como un destino turístico atractivo, competitivo y en constante crecimiento, impulsando iniciativas conjuntas que generen beneficios tanto para el sector como para la comunidad en general.