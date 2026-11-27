FRONTERA, Coahuila.- Vecinos de distintos sectores de Frontera han solicitado la instalación de letreros para evitar que personas arrojen basura y escombro en espacios públicos, una medida que el Departamento de Ecología acompaña con recorridos de vigilancia.

Alejandro Sánchez Cárdenas, director de Ecología, informó que las peticiones ciudadanas han aumentado, pues los habitantes se acercan al departamento para señalar los lugares donde consideran necesario colocar avisos que adviertan sobre la prohibición de tirar desechos.

Explicó que este programa se trabaja de manera coordinada con diferentes departamentos municipales, por indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, con el propósito de atender los problemas relacionados con la acumulación de basura y escombro.

Detalló que entre los sectores donde se han instalado letreros se encuentran los alrededores del arroyo, la colonia Borja y la Zona Centro, además de puntos de Huizachal y Aeroméxico, donde también se han recibido solicitudes canalizadas por regidores.

El funcionario señaló que la colocación de avisos no es la única acción, ya que personal municipal realiza rondines en esos lugares para verificar que se respeten las indicaciones y evitar que continúe la disposición inadecuada de residuos.

Asimismo, indicó que mantienen vigilancia en los espacios donde hay contenedores, con el objetivo de que la ciudadanía deposite únicamente los desechos permitidos y no materiales que no corresponden a estos recipientes.

Sánchez Cárdenas consideró que la participación de los vecinos ha sido importante para identificar los puntos conflictivos y atenderlos de manera más directa.

Agregó que en algunos de los sitios donde se han colocado los letreros ya se observan cambios, por lo que continuarán atendiendo las solicitudes ciudadanas y reforzando los recorridos para mantener limpios los espacios públicos.