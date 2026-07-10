Policía Escolar refuerza vigilancia en escuela tras incidente en barda

La Policía Escolar reforzó la vigilancia en la escuela 15 de Mayo de Frontera luego de que una parte de la barda perimetral colapsara tras la caída de un poste, dejando un punto vulnerable para la seguridad de la institución.

La coordinadora de la Policía Escolar, Antonia Rodríguez, informó que, por instrucciones de la Dirección de Seguridad Pública, tanto la unidad escolar como la corporación operativa realizarán rondines permanentes para prevenir robos o actos de vandalismo.

Explicó que las patrullas permanecerán vigilando el área y efectuarán recorridos de manera constante en la colonia Independencia donde se ubica, con relevos cada 15 o 30 minutos, debido a que el tramo afectado permanece sin protección.

"Ayer hablé con la maestra y hoy me proporcionará los números telefónicos para integrarlos a la red de comunicación y mantener una coordinación más estrecha", señaló.

Rodríguez indicó que también sostuvo diálogo con vecinos del sector para solicitar su apoyo y pedirles que reporten de inmediato cualquier situación sospechosa mientras se repara la barda.

La funcionaria aseguró que la vigilancia continuará de forma permanente hasta que el plantel recupere las condiciones de seguridad y quede restablecido el perímetro de la escuela.