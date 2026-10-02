CIESA reafirma interés en adquirir AHMSA y Minera del Norte en Coahuila

CIESA refrendó su interés en adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), y pidió calma a los trabajadores y habitantes de la región Centro mientras avanza el proceso judicial.

La empresa difundió este jueves, mediante una historia en la cuenta de Instagram @grupociesa, creada hace 6 días, el mensaje: "Como cualquier proceso lleva su tiempo, estén tranquilos, lo vamos a lograr".

La publicación apareció cuando venció el primer plazo establecido en el procedimiento judicial para que las partes involucradas fijaran su postura sobre la oferta presentada por el empresario José Arturo Domínguez Arteaga para adquirir AHMSA y MINOSA.

El siguiente punto relevante será el cumplimiento del plazo otorgado por la juez Ruth Haggi Huerta para que el empresario cubra la garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares.

El plazo vence el próximo viernes 9 de octubre. Ese día deberá conocerse si Domínguez Arteaga cumple con el requisito económico establecido para avanzar en su propuesta de adquisición.

A este escenario se suma el señalamiento de la empresa crediticia Nature Agrimate, que afirmó que Domínguez Arteaga incumplió con el monto correspondiente al 10 por ciento de un total de 6 mil millones de dólares que, de acuerdo con lo planteado, podrían ser puestos a su disposición para concretar la adquisición de AHMSA y MINOSA en Coahuila.

El futuro de ambas empresas permanece sujeto a las determinaciones del Juzgado Segundo de Distrito en materia de concursos mercantiles y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la eventual adquisición de sus activos.