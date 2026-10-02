Familia de Francisco Zapata exige justicia tras atropellamiento

"No fue un accidente", señalaron familiares de Francisco Javier Zapata Nájera, al exigir justicia por la muerte del hombre de 44 años, quien fue atropellado el 30 de agosto en la colonia Guerrero y falleció semanas después, en septiembre.

A través de redes sociales, la familia pidió investigar a fondo lo ocurrido y determinar si el atropellamiento fue intencional. "Que pague con una pena máxima, que nunca salga; fue hecho con toda la intención", expresaron al referirse a Edwin N., quien está vinculado a proceso por homicidio calificado.

El caso ocurrió después de una presunta riña. La Fiscalía del Estado informó que investigaba el hecho como presuntamente doloso. Francisco permaneció hospitalizado en la Clínica 7 del IMSS debido a las graves lesiones que sufrió.

Edwin N. fue vinculado a proceso por homicidio calificado, con las agravantes de ventaja, alevosía y brutalidad, y permanece en prisión preventiva. La investigación complementaria concluirá el 26 de noviembre.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que se trató de un accidente y que Edwin perdió el control del vehículo al intentar maniobrar ante varias personas. El juez rechazó cambiar la clasificación del delito.

La familia reiteró su llamado a esclarecer los hechos y señaló: "Francisco merece justicia. Su vida importa. Que la verdad salga a la luz".