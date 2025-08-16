Vuelca conductor de Saltillo en la carretera 57

CASTAÑOS, COAH. – Un conductor originario de Saltillo protagonizó una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 57, a la altura del Ejido Baján, la tarde de este sábado, luego de perder el control de su camioneta debido al exceso de velocidad.

El accidente ocurrió minutos antes de las 12:30 horas, cuando el sujeto circulaba a bordo de una Nissan estaquitas blanca en dirección norte, con rumbo a Monclova. A unos kilómetros de llegar a su destino, el imprudente manejo lo sacó del asfalto y provocó que la unidad terminara volcada entre la maleza.

Elementos del Departamento de Bomberos de Castaños acudieron de inmediato al sitio para prestar auxilio, confirmando que el conductor no presentaba lesiones, pese a la magnitud del accidente.

La Guardia Nacional División Caminos tomó conocimiento del siniestro y se encargó de realizar las diligencias correspondientes, para luego ordenar el apoyo de una grúa y retirar la camioneta del lugar.

El conductor reconoció ante las autoridades que viajaba a exceso de velocidad y que no conocía bien el tramo carretero, lo que influyó en que perdiera el control al tomar una pronunciada curva.