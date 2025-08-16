Joven choca contra árbol tras ser embestido por conductor que huyó

MONCLOVA, COAH. – Un joven que se dirigía a su trabajo resultó con lesiones y daños considerables en su vehículo, luego de protagonizar un aparatoso accidente en calles de la colonia Progreso durante las primeras horas de este sábado.

El percance se registró alrededor de las 05:50 horas en el cruce de las calles Adolfo López Mateos y Agustín Melgar, donde un automóvil tipo sedán blanco se atravesó en el camino de Héctor Orlando Mireles Ortiz, de 22 años, quien circulaba a bordo de un Chevrolet Cobalt modelo 2004, color gris.

El conductor afectado, con domicilio en la calle 16 de Septiembre número 1220 de la misma colonia, relató que el otro vehículo se le metió repentinamente en el trayecto sin respetar el derecho de paso, provocando el impacto que lo hizo perder el control.

Tras el choque inicial, el Cobalt salió proyectado hacia el camellón central, donde se estrelló violentamente contra un árbol que había sido recientemente podado.

A pesar de la magnitud del accidente, el responsable se dio a la fuga a toda velocidad, dejando al joven lesionado sin ofrecer ayuda alguna.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, levantar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro del vehículo dañado.