Tráiler volcó en Los Chorros: conductor ileso

El accidente ocurrió en el kilómetro 231 de la carretera 57; el conductor resultó ileso y la vialidad fue cerrada mientras retiraban la unidad.

Por Marco Juárez

ARTEAGA, Coah.- Un tráiler cargado con esmalte industrial volcó en el kilómetro 231 de la carretera federal 57, en el tramo Los Chorros, y obligó a cerrar la circulación en ambos sentidos.

El accidente y sus causas

El accidente ocurrió cuando el operador, quien se dirigía hacia Puebla, perdió el control de la unidad al tomar una curva. Según su declaración, el peso de la carga le ganó y el vehículo se impactó contra la barrera metálica antes de volcar.

El conductor resultó ileso.

De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió cuando la unidad circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control y terminara recostada sobre el pavimento.

Respuesta de las autoridades

Elementos de la Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al sitio para abanderar la zona y controlar el tránsito.

Las autoridades cerraron la vialidad mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo de carga. Se esperaba el arribo de grúas para levantar la unidad y liberar por completo la carretera.

El accidente generó afectaciones a la circulación en el tramo de Saltillo a Matehuala.