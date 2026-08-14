Inauguran Feria de Útiles Escolares en Monclova: ahorros para familias

Más de 30 comerciantes participan en la Feria de Útiles Escolares a Bajo Costo, donde las familias pueden obtener ahorros de entre 40 y 50 % al surtir las listas para el regreso a clases.

La feria inició el viernes 14 y concluirá el 15 de agosto, informó Esra Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila, quien encabezó el corte del listón inaugural acompañada de funcionarios municipales.

En el lugar se ofrecen mochilas, calzado, plumas, lápices, uniformes, cuadernos, termos, etiquetas personalizadas y otros artículos necesarios para el regreso a clases. También se realizan exámenes de la vista y se ofrecen lentes a bajo costo.

Cavazos destacó que la actividad se suma a los esfuerzos del municipio, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, con el objetivo de generar alianzas que favorezcan la economía de las familias.

Explicó que previamente se revisaron las listas de útiles de escuelas públicas y privadas para integrar productos que permitieran a las familias encontrar en un mismo sitio buena parte de lo necesario para el ciclo escolar.

La feria también cuenta con paquetes básicos para primaria, secundaria y preparatoria, además de algunos artículos para estudiantes universitarios y uniformes para escuelas públicas.

Como parte de las actividades complementarias, el ICATEC de Monclova participa con cortes de cabello gratuitos, lo que representa un ahorro para las familias, de acuerdo con Cavazos, pues un corte normalmente en una estética cuesta hasta 300 pesos.

Además, se contemplan actividades para los menores mientras sus padres realizan el recorrido por los diferentes puestos.

La feria estará disponible de 9:00 a 17:00 horas, con la finalidad de que las familias puedan aprovechar las promociones y adquirir los artículos necesarios para el regreso a clases.