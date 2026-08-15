Refuerzan vigilancia sanitaria de alimentos ante casos de diarrea en Estados Unidos

CIUDAD ACUÑA, COAH. – El sector salud reforzó la vigilancia sanitaria de alimentos ante los casos de diarrea registrados en Estados Unidos y evaluó productos señalados, entre ellos lechuga y pepino.

Acciones de la autoridad

Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, destacó que se ha mantenido un buen control mediante las acciones de vigilancia sanitaria.

Afortunadamente, señaló, en la localidad no se presentaron casos relacionados con las mismas afectaciones reportadas en el país vecino.

Evaluaciones de productos

Cantú indicó que continúan las evaluaciones de los productos destinados al consumo mediante el área de Regulación Sanitaria, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier posible riesgo y proteger la salud de la población.