Nava pone a las mascotas en el centro con brigada de asistencia animal

NAVA, COAH. – Con sus mascotas como protagonistas, familias de Nava participaron en una brigada de asistencia animal, donde tuvieron la oportunidad de acercarse a distintos servicios para cuidar la salud y el bienestar de sus compañeros de vida.

Desde temprana hora, numerosos propietarios acudieron acompañados de sus perros y otras mascotas, aprovechando los módulos instalados para recibir atención y orientación relacionada con el cuidado responsable de los animales.

La importancia del cuidado responsable

La jornada también se convirtió en un espacio para que las familias compartieran la importancia de mantener a sus mascotas saludables, atenderlas de manera oportuna y brindarles los cuidados necesarios para una buena calidad de vida.

Respuesta positiva de la comunidad

La respuesta de los habitantes fue positiva y permitió observar el interés que existe entre las familias por el bienestar de sus animales de compañía, que para muchos forman parte importante del hogar.

Entre mascotas, familias y momentos de convivencia, la brigada dejó un mensaje claro: cuidar a los animales también ayuda a construir una comunidad más responsable y comprometida con el bienestar de todos.