Alcaldesa y Gobernador Impulsan Programa de Testamentos en Castaños

Castaños, Coahuila.- Con el objetivo de ofrecer certeza jurídica y tranquilidad a las familias de Castaños, el Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, llevó a cabo una jornada de testamentos a bajo costo, acercando este importante trámite a la población de manera accesible y segura.

En un esfuerzo conjunto, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora y el Gobernador Manolo Jiménez Salinas impulsan este programa que permite a los ciudadanos realizar un trámite de gran relevancia a un costo accesible.

Sifuentes Zamora resaltó que este esfuerzo refleja el compromiso de su administración de acercar programas que tengan un impacto directo en la vida de las personas.

Este programa representa una gran oportunidad para que los ciudadanos realicen un trámite que, aunque muchas veces se posterga, resulta fundamental para proteger el patrimonio y los deseos de cada persona.

"Es muy importante que aprovechen esta oportunidad para tramitar su testamento, ya que este documento permite garantizar que los bienes y deseos se cumplan tras su deceso, evitando conflictos familiares. Queremos que las familias vivan con la tranquilidad de saber que su patrimonio está protegido y que sus decisiones serán respetadas", expresó la Alcaldesa.

Asimismo, la Presidenta Municipal destacó que el módulo de atención volverá a instalarse este miércoles 17 de septiembre, en un horario de 09:00 am a 1:00 pm, en las instalaciones del DIF Municipal.

Las personas interesadas deberán presentar copia de su credencial del INE, acta de nacimiento del testador, así como copia del acta de nacimiento de los herederos o tutor.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso de garantizar certeza jurídica y apoyar a las familias para que realicen trámites de gran trascendencia en condiciones accesibles.