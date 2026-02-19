Alcaldesa Yesica Sifuentes apoya a productores con camión de pollinaza

CASTAÑOS, COAHUILA.– Con el firme compromiso de fortalecer al sector rural, el Gobierno Municipal de Castaños, que preside la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, llevó a cabo la entrega de un camión de pollinaza a productores del ejido Baján, acción que beneficia de manera directa a las y los trabajadores del campo.

Esta entrega fue realizada pensando especialmente en respaldar a la gente del campo, permitiéndoles ahorrar tiempo y reducir gastos en traslado al facilitar el acceso a este importante insumo que contribuye a mejorar la fertilidad del suelo, incrementar la productividad agrícola y fortalecer las actividades pecuarias.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que desde el inicio de la administración se mantiene un compromiso permanente con las familias de las comunidades rurales, impulsando proyectos y programas que permitan mejorar su calidad de vida y apoyar a quienes más lo necesitan.

Indicó que es fundamental reconocer al campo como un pilar para el desarrollo económico y social del municipio, y subrayó que el apoyo directo a los productores se traduce en mejores condiciones de trabajo, mayor rendimiento en sus parcelas y bienestar para sus familias.

"Seguimos fortaleciendo el trabajo de quienes día a día impulsan el desarrollo del campo y de nuestras comunidades. Nuestro objetivo es estar cerca de la gente, apoyar de manera directa y continuar trabajando en conjunto para que al campo de Castaños le vaya mejor", expresó la alcaldesa.

Finalmente, Sifuentes Zamora reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones y programas en coordinación con los productores, enfocados en brindar insumos, herramientas y apoyos que fortalezcan la productividad rural y generen mejores oportunidades para las familias del municipio.