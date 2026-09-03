Yesica Sifuentes entrega equipo deportivo a la Academia de Béisbol en Castaños

Castaños, Coah.- Como resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal de Castaños y el Instituto Maxion, la Academia de Béisbol Castaños recibió la donación de equipo y material de entrenamiento en beneficio de sus jóvenes deportistas.

El equipo entregado permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento de los integrantes de la academia, brindándoles herramientas que contribuirán al desarrollo de sus habilidades y a su preparación deportiva.

Durante la entrega, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de sumar esfuerzos entre sociedad civil organizada, iniciativa privada y Gobierno Municipal para generar mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Explicó que, al conocer que el Instituto Maxion contaba con material deportivo que podía ser aprovechado por la Academia de Béisbol, se realizó la gestión correspondiente para concretar la donación.

"Cuando me comentaron que había este material que podía utilizarse, inmediatamente hicimos la solicitud pensando en nuestros niños y jóvenes, porque sabemos que será de gran utilidad para ellos", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora comentó que el deporte representa una herramienta fundamental para fomentar hábitos saludables, disciplina, convivencia y valores entre las nuevas generaciones.

Se destacó la labor que realizan entrenadores, padres de familia y deportistas para mantener vigente esta disciplina y destacó que el ayuntamiento continuará buscando alternativas para fortalecer a los diferentes equipos y disciplinas deportivas de Castaños.

Sifuentes Zamora señaló que, aunque actualmente se trabaja para atender las necesidades de distintas disciplinas deportivas, el Gobierno Municipal buscará avanzar de manera gradual para que los equipos cuenten con mejores condiciones.

"Esperamos que este material sea de gran utilidad y que, con todo el gusto y todo el corazón, podamos seguir fortaleciendo a nuestros niños, jóvenes y a todos nuestros deportistas", concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso de trabajar en equipo para fortalecer el deporte y generar oportunidades que contribuyan al desarrollo integral de las nuevas generaciones.