Yesica Sifuentes entrega apoyo alimentario en Castaños: Mejora Coahuila

Castaños, Coah.- Con el compromiso de mantener una atención cercana a los sectores que más lo necesitan y sumar esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno, el Gobierno municipal de Castaños, en coordinación con Mejora Coahuila, continúa impulsando acciones y programas que contribuyen al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las familias.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora acompañó al delegado municipal de Mejora Coahuila, Aldo Veliz, durante la entrega de apoyo alimentario a integrantes de la Asociación de Pensionados, contribuyendo al desarrollo de actividades y a la recaudación de fondos en beneficio de quienes integran esta agrupación.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó la importancia de respaldar a todos los sectores de la comunidad, especialmente a las asociaciones que realizan actividades en favor de sus integrantes y que contribuyen al fortalecimiento del tejido social.

"En Castaños tenemos el compromiso de seguir trabajando cerca de nuestra gente, escuchando sus necesidades y sumando esfuerzos para generar acciones que realmente beneficien a las familias y a los distintos sectores de nuestra comunidad", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar programas y estrategias que permiten acercar apoyos directamente a la población, fortaleciendo la coordinación y el trabajo conjunto entre las autoridades.

Como parte de estas acciones, continúa en Castaños la venta de pintura e impermeabilizante a bajo costo a través del Departamento de Mejora, ubicado en la Infoteca de la colonia California.

Este programa permite a las familias acceder a productos a precios accesibles para realizar mejoras en sus viviendas, contribuyendo a brindar espacios más dignos y adecuados para las y los castañenses.

Para finalizar, la alcaldesa reiteró que continuará sumando esfuerzos con Mejora Coahuila y las diferentes dependencias estatales para impulsar acciones que generen bienestar, fortalezcan a las familias y contribuyan al desarrollo de Castaños.