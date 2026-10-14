Gabriel enfrenta grave situación por tumor cerebral: busca apoyo en Coahuila

Gabriel, de 22 años, lucha contra un tumor cerebral y necesita apoyo urgente para recibir tratamiento.

A sus 22 años, Gabriel enfrenta una dura batalla por su salud. Tiene un tumor en el tallo cerebral, diagnosticado como un glioma difuso grado 4, y necesita comenzar cuanto antes un tratamiento de quimioterapia y radioterapia para intentar frenar el avance de la enfermedad.

¿Cómo ocurrió el diagnóstico?

Todo comenzó el 10 de julio, cuando le detectaron el tumor. Para entonces, Gabriel ya presentaba hidrocefalia, una acumulación de líquido que ejercía presión sobre su cerebro.

El 20 de julio fue sometido a su primera cirugía, en la que le colocaron una válvula para drenar el líquido, un procedimiento vital debido a que el tumor impedía su circulación normal.

Sin embargo, su estado de salud continuó complicándose. La presión provocada por el tumor comenzó a afectar su pierna y brazo izquierdos, además de su vista, el habla y la capacidad para deglutir.

El 5 de septiembre tuvo que someterse a una segunda operación. Los médicos retiraron aproximadamente la mitad del tumor y realizaron una biopsia que permitió confirmar el diagnóstico de glioma difuso grado 4.

Detalles del tratamiento necesario

Tras evaluar su caso, el neurocirujano oncólogo y el radiooncólogo determinaron que Gabriel necesita recibir quimioterapia y radioterapia de manera simultánea. El problema es que el tratamiento tiene un costo que su familia no puede cubrir por sus propios medios.

La opción más económica que han encontrado es el Hospital Oncológico de Saltillo. Solo las radioterapias costarían alrededor de 200 mil pesos, sin incluir las quimioterapias. La familia espera recibir el presupuesto total para conocer la cantidad que necesita reunir.

Pero la preocupación no termina ahí. Gabriel estuvo internado en la Clínica 7 del IMSS y, posteriormente, fue enviado a la Clínica 25 de Monterrey, donde, de acuerdo con el testimonio de su familia, les informaron que el tumor era inoperable y que el tratamiento indicado era quimioterapia y radioterapia.

Desde julio permanece en lista de espera, sin una fecha definida para recibir el tratamiento completo. Actualmente, le ofrecen pastillas de quimioterapia, pero los especialistas que lo atienden señalan que necesita ambos tratamientos al mismo tiempo.

Su familia teme que la espera provoque un mayor deterioro en su salud. Cada día es importante y, mientras buscan una alternativa, también enfrentan la angustia de no contar con los recursos económicos necesarios.

La historia de un joven con sueños

Pero Gabriel no es solo un paciente que necesita ayuda. Es un joven con sueños, metas y una enorme ilusión de salir adelante.

Actualmente cursa el último semestre de la licenciatura en Pedagogía Psicológica en la Universidad Pedagógica Nacional. Su sueño es convertirse en maestro y ayudar a niños que enfrentan dificultades.

Antes de que su vida cambiara por completo, Gabriel acudía al gimnasio y realizaba su servicio social en una secundaria. Hoy, su mayor esperanza es recibir el tratamiento que necesita para seguir luchando por su salud y cumplir ese sueño.

Su familia busca apoyo para reunir los recursos económicos que permitan iniciar cuanto antes la quimioterapia y la radioterapia.

Gabriel tiene apenas 22 años y todavía muchos sueños por cumplir. Hoy necesita que su historia llegue a más personas, porque compartir su caso puede ayudar a encontrar una alternativa y darle una oportunidad de continuar luchando.

Si deseas apoyar a Gabriel, puedes compartir su historia y estar pendiente de la publicación de los datos oficiales para recibir ayuda.