Castaños promueve el reciclaje con el Mercadito Pa´ Delante

Castaños, Coah.- Con el propósito de fomentar la cultura del reciclaje y, al mismo tiempo, contribuir a la economía de las familias, se llevó a cabo el Mercadito Pa´ Delante, una estrategia que permite a la ciudadanía intercambiar materiales reciclables por productos de la canasta básica.

Esta iniciativa promueve la participación de las familias en el cuidado del medio ambiente, al incentivar la separación y recolección de materiales que pueden ser reutilizados, evitando que terminen en calles, espacios públicos o rellenos sanitarios.

Esta jornada fue encabezada por la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, acompañada de la presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, en la colonia Emiliano Zapata, donde participaron decenas de personas llevando materiales reciclables que posteriormente pudieron canjear por productos esenciales para el hogar.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que, además del beneficio ambiental, el programa representa un apoyo directo para las familias, pues transforma materiales que muchas veces se consideran desechos en productos de primera necesidad.

Indicó que este tipo de acciones permiten trabajar de manera coordinada y cercana con la ciudadanía, al tiempo que se impulsa una mayor conciencia sobre la importancia de mantener limpios los hogares y espacios públicos.

"Este Mercadito Pa´ Delante viene a contribuir muchísimo a nuestra gente, porque nos ayuda a sacar todo lo que tenemos en nuestros espacios y hogares, y a trabajar juntos, siempre unidos de la mano el Municipio con el Gobierno del Estado", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora agradeció a la titular del DIF, Liliana Salinas, así como a su equipo de trabajo, por llevar este beneficio a Castaños y acercar alternativas que favorecen tanto al medio ambiente como a la economía familiar.

Estas acciones forman parte de la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de impulsar programas que generen beneficios directos para las familias y fortalezcan la coordinación con los municipios.

Las autoridades municipales y estatales destacaron el compromiso de continuar acercando programas que representen beneficios para la ciudadanía, promoviendo simultáneamente el cuidado del medio ambiente, la participación social y el bienestar de las familias de Castaños.