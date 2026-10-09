Castaños: nueva empresa podría ofrecer oportunidades laborales

CASTAÑOS, Coah.- El gobierno municipal de Castaños mantiene negociaciones para concretar la instalación de una nueva empresa, cuya llegada podría representar una oportunidad de empleo para los habitantes, informó la alcaldesa Yesica Sifuentes.

La edil explicó que las conversaciones continúan y que todavía no es posible precisar el giro de la compañía, la cantidad de empleos que generaría ni los plazos para su establecimiento. "Todavía estamos ahí en las pláticas, en la consolidación de esta empresa. Ya teniendo más información, vamos a poder darlo a conocer a todos nuestros medios", señaló.

Indicó que la generación de oportunidades laborales es una de las prioridades de su administración, por lo que mantienen coordinación con pequeños y grandes empresarios para buscar alternativas que favorezcan el desarrollo económico del municipio.

Sifuentes agregó que también trabajan en la identificación de beneficios y condiciones que permitan atraer inversiones y facilitar el establecimiento de nuevas compañías en Castaños.

Sobre la cantidad de empleos que podría generar el proyecto, aclaró que aún está por definirse, debido a que la incorporación de la empresa sería paulatina. "Va a ser paulatinamente, ahí la empresa, entonces todavía está en veremos", comentó, al reiterar que dará a conocer más detalles cuando exista información confirmada.