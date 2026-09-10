Yesica Sifuentes Zamora lleva brigada de salud a ejido Dolores

Castaños, Coah.- Con el compromiso de acercar servicios y apoyos a las familias que más lo necesitan, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora llevó una brigada de salud y entrega de ropa y calzado al ejido Dolores.

La jornada fue encabezada por la presidenta municipal, acompañada de personal del Departamento de Salud y DIF Castaños, quienes sumaron esfuerzos para brindar atención directamente en esta comunidad rural y facilitar el acceso de las familias a servicios y apoyos.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que acercar este tipo de acciones a las comunidades rurales es una prioridad de su administración, especialmente para las familias que, por su ubicación o condiciones, requieren mayor respaldo.

"Queremos que nuestras familias sepan que estamos cerca, que estamos recorriendo las comunidades y trabajando para llevar los servicios y apoyos hasta donde se necesitan. Esta es la manera en que entendemos el servicio público: estando en territorio y atendiendo de manera directa a nuestra gente", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora resaltó la importancia de mantener una atención cercana y permanente, ya que las brigadas permiten identificar de primera mano las necesidades de las familias y coordinar acciones para atenderlas.

La suma de esfuerzos entre las diferentes áreas municipales permite ampliar el alcance de los programas y brindar una atención más integral a la población.

Además de los servicios de salud, durante la jornada se acercaron prendas de vestir y calzado para las familias que requieren este tipo de apoyo, contribuyendo a mejorar sus condiciones y economía familiar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene una política de trabajo cercano, con sentido social y enfocado en atender las necesidades de las familias de todo el municipio.